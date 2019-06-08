Кузнецов: я должен сказать что-то смешное и не разозлить Овечкина
Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов принял участие в весёлом опросе Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги.
Ведущая называла фамилии партнёров Кузнецова по команде, россиянин должен был рассказать свои ассоциации. В первой попытке Кузнецов стал называть прозвища, перед второй попыткой сказал: «Смешное? Я должен сказать что-то смешное, и чтобы Ови на меня не разозлился». Однако и со второй попытки Кузнецов вновь стал называть прозвища.
Посмотреть видео можно в YouTube.
«Вашингтон» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В 2018 году «столичные» под управлением Барри Тротца впервые в истории выиграли главный трофей лиги. В плей-офф сезона-2018/19 «Вашингтон» вылетел в первом раунде.
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