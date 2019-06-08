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Пульюярви: наверняка сменю команду, но хочу остаться в НХЛ

Пульюярви: наверняка сменю команду, но хочу остаться в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерз» Ессе Пульюярви сказал, что может покинуть команду. Контракт финского форварда с «нефтяниками» заканчивается 1 июля. Напомним, ранее интерес к форварду выразило нижегородское «Торпедо», которому принадлежат права на Пульюярви в КХЛ.

«Недавно впервые вышел на лёд после операции. Тренируюсь с членами тренерского штаба „Эдмонтона“.

Вероятно, скоро сменю команду. Пока не могу сказать, какой именно клуб станет следующим. Хочу остаться в НХЛ», — приводит слова нападающего Illta-Sanomat.

В нынешнем сезоне Пульюярви выступал в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз». В регулярном чемпионате нападающий принял участие в 46 встречах и записал в актив 9 (4+5) баллов при показателе полезности "-14" и 16 минутах штрафа.

«Торпедо» хочет предложить контракт Ессе Пульюярви
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