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Форвард Комаристый вернулся в «Сарыарку», где провёл неделю в прошлом сезоне

Форвард Комаристый вернулся в «Сарыарку», где провёл неделю в прошлом сезоне
Хоккей / ВХЛ 0

Нападающий Александр Комаристый пополнил состав карагандинской «Сарыарки», сообщает пресс-служба клуба.

Прошлый сезон 29-летний хоккеист начинал в Караганде. Сыграв два матча, он был вынужден покинуть «Сарыарку» по семейным обстоятельствам. Затем форвард перебрался в тюменский «Рубин», где в 66 матчах набрал 28 (10+18) очков.

Отметим, ранее Александр Комаристый долгое время выступал в Континентальной хоккейной лиге, защищая цвета подмосковного «Витязя», московского «Спартака», нижнекамского «Нефтехимика», ханты-мансийской «Югры» и новокузнецкого «Металлурга».

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