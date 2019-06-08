Форвард Комаристый вернулся в «Сарыарку», где провёл неделю в прошлом сезоне

Нападающий Александр Комаристый пополнил состав карагандинской «Сарыарки», сообщает пресс-служба клуба.



Прошлый сезон 29-летний хоккеист начинал в Караганде. Сыграв два матча, он был вынужден покинуть «Сарыарку» по семейным обстоятельствам. Затем форвард перебрался в тюменский «Рубин», где в 66 матчах набрал 28 (10+18) очков.



Отметим, ранее Александр Комаристый долгое время выступал в Континентальной хоккейной лиге, защищая цвета подмосковного «Витязя», московского «Спартака», нижнекамского «Нефтехимика», ханты-мансийской «Югры» и новокузнецкого «Металлурга».



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