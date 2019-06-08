Курри: цель «Йокерита» — топовое положение в КХЛ, а не второстепенные места

Новый владелец и президент финского хоккейного клуба «Йокерит» Яри Курри рассказал про потенциальных спонсоров и задачи команды на следующий сезон.



«На данный момент мы ищем спонсоров для клуба. Мы заинтересованы преимущественно в финских региональных компаниях, сейчас у нас проводятся с некоторыми из них переговоры, но так как договоры о сотрудничестве ещё не подписаны, мы пока не можем ничего предавать широкой огласке. Сейчас мы работаем над этим. Конечно, финские компании — в приоритете. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с фирмой, которая была нашим спонсором в прошлом сезоне. Мы открыты для всех, но именно к финским компаниям мы относимся с особыми интересом и перспективой, они важнее для нас. Это всегда взаимный интерес. Разумеется, наша задача — находить наиболее эффективные и выгодные пути сотрудничества со спонсорами и инвесторами.



Мы точно объявим спонсоров, когда все договоры о сотрудничестве будут подписаны. На данный момент с нами сотрудничает достаточно большое количество компаний и брендов. Полный список вы можете посмотреть на официальном сайте «Йокерита». Но названия фирм, с которыми сейчас мы находимся на стадии подписания контрактов, будут доступны уже после заключённых конкретных соглашений.



В нашей команде очень много новых финских игроков, и это одна из мер повышения финансовой эффективности «Йокерита». У нас есть перспективные хоккеисты, также мы имеем большое количество болельщиков. Сотрудники нашего клуба максимально стараются, чтобы заключить выгодные контракты со спонсорами. Это именно та политика, которой мы придерживаемся. Сейчас команда смотрится интересно и мощно, в составе есть большие хоккеисты, сам клуб и члены его команды имеют огромный потенциал, и надо его раскрывать. К этому стремимся мы все: офисные сотрудники клуба, члены тренерского и медицинского штаба и сами игроки.



На самом деле, нужно многое менять в самой команде: подписание новых игроков, построение команды с новоприбывшими хоккеистами и ещё много всего. Наша основная цель — это игра. Мы обязаны найти оптимальную стратегию, чтобы показать высокое качество игры и красивый хоккей, хотим выйти на новый уровень в этом, хотим пойти дальше. Сами игроки уже с нетерпением ждут выхода на лёд, мы тоже, и это важно. В прошлом году мы были одной из топ-команд в КХЛ, поэтому мы точно не хотим терять тот уровень, который мы наработали. Наша задача — быть лучше, найти достойных игроков под наши задачи, самим стать сильнее во всех смыслах. Главная цель — занимать топовое положение в КХЛ, а не второстепенные места. Мы используем опыт прошлых лет, чтобы учиться и становится лучше.



Образ будущей команды? Завораживающий и страстный хоккей, в который мы старались играть в прошлом году. Мы должны зарабатывать очки и не снижать позиции», — сказал Курри корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Вепревой.

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