Коларж: Накладал обещал вернуться в «Пардубице» в следующем сезоне

Защитник Ян Коларж, недавно перешедший из «Амура» в «Динамо Пардубице», рассказал, что защитник ярославского «Локомотива» Якуб Накладал обещал присоединиться к нему в чешской команде. Напомним, ранее оба хоккеиста играли за «Динамо» вместе.



«Реально ли возвращение Накладала в «Динамо» в следующем году? Вообще мы с ним договаривались вернуться вместе в следующем сезоне, но я приехал раньше. Надеюсь, он приедет перед сезоном-2020/21, но уговаривать его не буду», — приводит слова Коларжа Hokej.cz.



До «Амура» Ян на протяжении двух сезонов играл за «Донбасс» и также одного сезона за «Адмирал». В общей сложности за карьеру в КХЛ Коларж сыграл 364 матча, в которых отметился 100 (33+67) баллами при полезности "+31".

Проведший последние семь сезонов в КХЛ Ян Коларж продолжит карьеру в Чехии