Коларж: Накладал обещал вернуться в «Пардубице» в следующем сезоне
Защитник Ян Коларж, недавно перешедший из «Амура» в «Динамо Пардубице», рассказал, что защитник ярославского «Локомотива» Якуб Накладал обещал присоединиться к нему в чешской команде. Напомним, ранее оба хоккеиста играли за «Динамо» вместе.
«Реально ли возвращение Накладала в «Динамо» в следующем году? Вообще мы с ним договаривались вернуться вместе в следующем сезоне, но я приехал раньше. Надеюсь, он приедет перед сезоном-2020/21, но уговаривать его не буду», — приводит слова Коларжа Hokej.cz.
До «Амура» Ян на протяжении двух сезонов играл за «Донбасс» и также одного сезона за «Адмирал». В общей сложности за карьеру в КХЛ Коларж сыграл 364 матча, в которых отметился 100 (33+67) баллами при полезности "+31".
Проведший последние семь сезонов в КХЛ Ян Коларж продолжит карьеру в Чехии
- 8 июня 2019
-
17:46
-
17:18
-
16:51
-
16:45
-
16:27
-
15:59
-
15:22
-
14:59
-
14:35
-
14:11
-
13:59
-
13:30
-
13:16
-
12:44
-
12:11
-
11:47
-
11:28
-
10:55
-
10:27
-
10:02
-
09:48
-
09:20
-
09:04
-
08:50
-
08:26
-
08:09
-
08:01
-
03:57
-
01:43
- 7 июня 2019
-
23:53
-
23:27
-
22:58
-
22:19
-
21:56
-
21:38
Партнерский контент