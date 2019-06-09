Тренер «Магнитки» Козлов: наш дивизион — самый сильный в КХЛ

Тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Основное внимание сосредоточено на «Металлурге», но, на наш взгляд, мощно усиливаются многие конкуренты. Считаем, очень удачную селекцию проводят «Салават Юлаев» и «Ак Барс», а о планах «Автомобилиста» многое говорит то, что Екатеринбург смог подписать Пашу Дацюка. Ни одна из топ-команд не стоит на месте, работа у всех кипит.

Казань, Екатеринбург, Челябинск — спор за лидерство в нашем дивизионе будет очень жёстким. Особенно если учесть, что мы будем проводить с этими соперниками дополнительные матчи. Наверное, сегодня наш дивизион — потенциально самый сильный в лиге», — цитирует Козлова Russia-Hockey.