Прибыльский — о дебюте в КХЛ: до конца не верил в происходящее

Защитник московского «Динамо» Андрей Прибыльский вспомнил, как дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. 18-летний защитник вышел на лёд в первой игре регулярного чемпионата-2018/19 с «Салаватом Юлаевым».



«За два дня до игры тренер поставил меня на тренировке в первую пару с Ильёй Никулиным. До конца не верил в происходящее! Но, когда на раскатке перед самым матчем меня опять поставили с ним, то уже понял наверняка — впереди моя первая игра в КХЛ.



Большую часть времени занимает хоккей. Но, если всё-таки есть свободное время, то посвящаю его либо девушке, либо просмотру фильмов или чтению книг. Из писателей выделяю Дэна Брауна и Стивена Кинга, а из фильмов люблю «Шоу Трумана», «Остров проклятых» и сериал «Побег», — приводит слова Прибыльского официальный сайт КХЛ.

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