Стоун: «Сент-Луис» блестяще использует шансы в атаке благодаря Тарасенко

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун оценил выступление «Сент-Луис Блюз» в Кубке Стэнли. Подопечные Крэйга Берюбе играют в финале с «Бостон Брюинз» и ведут в серии со счётом 3-2.



«У «Сент-Луиса» физически сильное звено, способное играть с максимальной отдачей от первой до последней минуты. За счёт колоссального объёма работы им удаётся внести нужную надёжность в игру «Сент-Луиса», который благодаря О’Райлли, Шенну, Тарасенко и Бозаку блестяще использует свои шансы в атаке. Это помогло команде выйти в плей-офф и пройти далеко в Кубке Стэнли», — цитируют Стоуна «Известия».

Счёт в серии — 3-2 в пользу «Блюз». Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.