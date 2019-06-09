Стоун: «Сент-Луис» блестяще использует шансы в атаке благодаря Тарасенко

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун оценил выступление «Сент-Луис Блюз» в Кубке Стэнли. Подопечные Крэйга Берюбе играют в финале с «Бостон Брюинз» и ведут в серии со счётом 3-2.
«У «Сент-Луиса» физически сильное звено, способное играть с максимальной отдачей от первой до последней минуты. За счёт колоссального объёма работы им удаётся внести нужную надёжность в игру «Сент-Луиса», который благодаря О’Райлли, Шенну, Тарасенко и Бозаку блестяще использует свои шансы в атаке. Это помогло команде выйти в плей-офф и пройти далеко в Кубке Стэнли», — цитируют Стоуна «Известия».
Счёт в серии — 3-2 в пользу «Блюз». Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.
- 9 июня 2019
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