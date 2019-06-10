Президент ЦСКА: селекционная работа закончена, скоро вы услышите имена

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о селекционной работе клуба в межсезонье.



«У нас прошла селекционная работа. Мы о ней объявим немного позже — через несколько дней. И вы услышите имена. Работа закончена в полном объёме, на 100 процентов.



Мы приобрели Секача, но есть ещё ряд хоккеистов, которых ЦСКА смог сохранить. Скоро озвучим их имена. Кроме того, клуб вернул своего хоккеиста из НХЛ. Тоже не хотелось бы сейчас называть фамилию, так как его контракт действует до конца июня. Будем улучшать игру, станем работать ещё больше и усердней, поскольку понимаем, что сохранить титул сложнее, чем его выиграть. Осознаем, где находимся и что с нами происходит. Дальше, засучив рукава, станем готовиться к следующему розыгрышу чемпионата КХЛ», — приводят слова Есмантовича «Известия».

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