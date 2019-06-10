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Источник: шведский защитник Викстранд продолжит карьеру в «Ак Барсе»

Источник: шведский защитник Викстранд продолжит карьеру в «Ак Барсе»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Микаэль Викстранд продолжит карьеру в составе «Ак Барса», сообщает в своём «твиттере» журналист Юхан Свенссон.

По его информации, презентация шведского новобранца состоится в начале нынешней недели. Казанский клуб получил права на хоккеиста в результате обмена с «Локомотивом». Последние четыре года скандинав провёл на родине, в составе клуба «Ферьестад».

В сезоне-2018/19 Викстранд принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата и набрал 20 (4+16) очков при показателе полезности «-1». В плей-офф на счету игрока две результативные передачи в 14 играх.

Викстранд принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, а также защищал цвета национальной команды на чемпионате мира в 2018 году.

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