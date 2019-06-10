Раск: у нас до сих пор не было шанса сыграть за титул на домашней арене

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск после победы в шестом матче финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (5:1) поделился ожиданиями от решающей игры сезона.

«Не то, чтобы я чувствовал себя как-то особенно. Это вопрос командной игры и обстоятельств. Матч начался для нас с меньшинства. В такой ситуации пытаешься сделать сэйв, не дать им шанса, веришь, что партнёры смогут забить первыми и задать игре общее настроение

Многие из нас уже пару раз играли в финале, но у нас до сих пор не было шанса сыграть за титул на домашней арене. Разумеется, город будет за нас горой, все будут стоять на ушах, но, как уже сказал Брэд Маршан, нам нужно просто сфокусироваться на собственной игре. Остался один матч, который нам нужно выиграть.

Это всё, что имеет значение. Легче сказать, чем сделать, но в сухом остатке это всего лишь хоккейный матч. Сыграем как умеем и посмотрим, что из этого выйдет», — цитирует Раска официальный сайт НХЛ.

Седьмая игра серии состоится в Бостоне 13 июня, начало встречи — в 03:00 мск.