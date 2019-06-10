«Динамо» Мн сократит в два раза число легионеров по сравнению с сезоном-2018/19

Минское «Динамо» собирается сократить число легионеров в два раза по сравнению с прошлым сезоном. Об этом на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил председатель Наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич.
«В первую очередь мы занимаемся комплектованием тренеров – выбором кандидатуры главного тренера, помощников. Этот процесс практически завершён. В ближайшее время руководство клуба озвучит конкретные персоналии. С большой долей вероятности главный тренер будет иностранцем, остальной тренерский штаб – белорусский. Мы отказываемся от легионерской формулы прошлого сезона. Практически в два раза будем сокращать число легионеров», – заявил Шуневич.
По информации «Чемпионата», канадский специалист Крэйг Вудкрофт близок к возвращению на пост главного тренера минского «Динамо». Ожидается, что в его тренерский штаб войдут знаменитый в прошлом белорусский хоккеист Михаил Грабовский и работавший ранее с юношеской национальной командой Павел Перепихин.
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