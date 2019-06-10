«Авангард» подписал новый контракт с Беком
Хоккейный клуб «Авангард» подписал новое соглашение с нападающим Тейлором Беком, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. 28-летний канадский форвард поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.
Прошедший сезон нападающий начинал в китайском «Куньлунь Ред Стар», после чего его обменяли в «Авангард». В 56 матчах регулярного чемпионата Бек записал на свой счёт 36 (19+19) баллов при показателе полезности "+8" и 28 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард заработал 20 очков, став лучшим бомбардиром «ястребов».
«Авангард» в прошедшем сезоне добрался до финальной серии Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА (0-4).
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
«Магнитка» уже готова идти за кубком. Селекция клубов КХЛ на Востоке
«Салават» строит команду-семью, «Авангард» молчит, а «Сибирь» учится на своих ошибках.
- 10 июня 2019
-
18:05
-
17:52
-
17:33
-
17:25
-
17:11
-
17:00
-
16:39
-
16:18
-
16:00
-
15:42
-
15:25
-
15:11
-
14:53
-
14:22
-
14:11
-
13:41
-
13:23
-
13:13
-
12:53
-
12:16
-
12:02
-
11:50
-
11:39
-
11:17
-
10:52
-
10:29
-
10:15
-
09:54
-
09:21
-
09:04
-
08:48
-
08:25
-
08:13
-
07:26
-
05:58
Партнерский контент