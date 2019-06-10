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«Авангард» подписал новый контракт с Беком

«Авангард» подписал новый контракт с Беком
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» подписал новое соглашение с нападающим Тейлором Беком, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. 28-летний канадский форвард поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.

Прошедший сезон нападающий начинал в китайском «Куньлунь Ред Стар», после чего его обменяли в «Авангард». В 56 матчах регулярного чемпионата Бек записал на свой счёт 36 (19+19) баллов при показателе полезности "+8" и 28 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард заработал 20 очков, став лучшим бомбардиром «ястребов».

«Авангард» в прошедшем сезоне добрался до финальной серии Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА (0-4).

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