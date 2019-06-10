Тренер «Бостона»: моя главная забота перед финалом — чтобы парни были готовы
Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз». Для тренера это первый финал Кубка Стэнли в карьере.
«Как я справлялся с давлением перед шестой игрой? Знаете, я чувствовал себя неплохо. На то, чтобы поволноваться, у нас перед игрой было три дня. Моя главная забота как тренера всегда одна и та же: готовы ли мои парни? Они были готовы… Мы через всё это уже проходили, и проговорили это между собой. То, конечно, не был финал, но в Торонто, знаете ли, тоже была непростая обстановка и мы ответили на тот вызов как надо. Кроме того, у нас есть такие парни, как Берги, которые всегда найдут правильные слова», — цитирует тренера официальный сайт лиги.
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- 10 июня 2019
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