Тренер «Бостона»: моя главная забота перед финалом — чтобы парни были готовы

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз». Для тренера это первый финал Кубка Стэнли в карьере.



«Как я справлялся с давлением перед шестой игрой? Знаете, я чувствовал себя неплохо. На то, чтобы поволноваться, у нас перед игрой было три дня. Моя главная забота как тренера всегда одна и та же: готовы ли мои парни? Они были готовы… Мы через всё это уже проходили, и проговорили это между собой. То, конечно, не был финал, но в Торонто, знаете ли, тоже была непростая обстановка и мы ответили на тот вызов как надо. Кроме того, у нас есть такие парни, как Берги, которые всегда найдут правильные слова», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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