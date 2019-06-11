Источник: «Барыс» договорился о переходах двух игроков из Северной Америки
«Барыс» в ближайшее время объявит о подписании контрактов с двумя новичками из Северной Америки, сообщает Vesti.kz. Их переход уже согласован.
По информации источника, скорее всего, это будут защитник и нападающий. Президент «Барыса» Борис Иванищев заявлял, что клуб ищет усиление в Северной Америке, но ограничится двумя-тремя хоккеистами. Также в сферу интересов входит вратарь, который мог бы усилить конкуренцию на этой позиции.
Также стало известно, что некоторые легионеры команды со следующего сезона станут гражданами Казахстана и смогут принять участие в чемпионате мира 2020 года в составе национальной команды.
Ранее президент «Барыса» также рассказал, по каким причинам клубу не удалось сохранить нападающего Андре Петерссона.
Президент «Барыса»: Петерссон — дорогой игрок, у нас бюджет ограничен
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