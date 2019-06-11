Карандин: всё больше российских специалистов с именем оказываются на обочине

Легендарный отечественный арбитр, почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением о произошедших тренерских перестановках в клубах КХЛ.

«Интригует появление Олега Знарка в «Спартаке». В своеобразной команде, которая всегда отличалась особой открытостью, если хотите, даже анархией. И тут — суровый, застегнутый на все пуговицы специалист, намеренный доказать, что напрасно его списали. Интересное назначение. Наряду с появлением Петериса Скудры в «Тракторе».

У хоккея в Челябинске, на Урале в целом огромные традиции, здесь давно ценят классический, комбинационный стиль, игровичков. Латышскому тренеру с его простоватым и силовым стилем будет не просто завоевать доверие уральского болельщика. Впрочем мне нравилось, как Скудра впахивал в Нижнем Новгороде. Да и у нас в Новосибирске в штабе Дмитрия Квартальнова он здорово работал: может, «Сибирь» толком и не играла, но соперников затаптывала регулярно. Не исключаю, что у него может получиться и в Челябинске.

Оценить ситуацию в целом? Честно скажу, есть беспокойство. Всё больше российских специалистов с именем, которые имеют свою точку зрения по всем вопросам и своё «я», оказываются на обочине. При этом в КХЛ везут, как сейчас модно говорить, технических тренеров. Таких, как Мактавиш, который до Ярославля с десяток лет не работал, или Вудкрофт, которого Минск уже увольнял, но теперь вроде бы возвращает. Мне из Новосбирска далеко до Подольска, но пока я так и не понял, за счет каких козырей получил назначение в «Витязь» Михаил Кравец», — цитирует Карандина Russia-Hockey.