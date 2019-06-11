Подколзин: ни капли не сожалею, что подписал трёхлетний контракт со СКА

Нападающий СКА Василий Подколзин заявил, что не жалеет о подписании трёхлетнего контракта с клубом из Санкт-Петербурга в 2018 году.

«У меня есть такой план уехать в НХЛ через два года, это моя мечта. За эти два года хотелось бы максимально подготовиться к НХЛ. Но мы же не знаем, как жизнь сложится, рано загадывать. Я ни капли не сожалею, что подписал трехлетний контракт со СКА. Мне в СКА нравится, я там уже свой, мне комфортно, дом рядом. Думаю, за этот год я приобрёл столько, что грех жаловаться. Система СКА многое мне даёт, я считаю, что за предстоящие два года могу ещё вырасти как игрок, окрепнуть и буду готов к чему-то новому.

Не устал ли от такого количества общения за неделю? Мне было интересно, поэтому усталости не чувствовал. Не у всех были одинаковые вопросы, так что каждый разговор по-своему чем-то привлекал. В среднем собеседование длится 25 минут, но были команды, которые и дольше общались со мной. Но кто это — секрет. Говорили ли со мной «Нью-Джерси», «Рейнджерс», «Чикаго»? «Дэвилз» не общались, а «Рейнджерс» и «Чикаго» говорили со мной», — цитирует Подколзина Sport24.