Войнову вдвое сократили дисквалификацию в НХЛ. Но его всё равно там не ждут

Злоключения Вячеслава Войнова подходят в концу. 23 мая независимый арбитр вынес решение по апелляции, поданной российским защитником Вячеславом Войновым на свою дисквалификацию в Национальной хоккейной лиге. Изначально Войнов не имел права играть в НХЛ весь сезон-2019/20, что преподносилось лигой как справедливое и радостное возмездие за серьёзные неприятности с законом. Теперь дело Войнова подверглось мягкому пересмотру, и через 41 матч следующего регулярного чемпионата российский защитник снова получит возможность выйти на лёд.

Справка по «делу Войнова»



2014 год:

— дисквалифицирован НХЛ на неопределённый срок за бытовое насилие в адрес супруги,

— признан виновным калифорнийским судом,

— покинул США из-за угрозы депортации,



2015 год:

— НХЛ объявила о расторжении контракта Войнова с «Лос-Анджелесом»,

— подписал контракт со СКА, с которым позже стал обладателем Кубка Гагарина,



2017 год:

— не стал продлевать контракт со СКА, надеясь на возвращение в НХЛ,



2018 год:

— суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство хоккеиста о снятии с него обвинений в домашнем насилии,



2019 год:

— пропустил весь сезон-2018/19,

— НХЛ продлила дисквалификацию до 1 июля 2020 года,

— срок дисквалификации сокращён до середины сезона-2019/20.

«Не считаем, что имел право, но принимаем это решение»

Независимый судья Шайам Дас определил, что Войнов заслуживает снисхождения за уже отбытый срок наказания и сократил срок дисквалификации до 41 матча регулярного чемпионата-2019/20. Таким образом, примерно в январе 2020 года двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» получит юридическую возможность снова сыграть в НХЛ, но будет ли этот шанс доступен на практике?

Публичная репутация Войнова в Северной Америке полностью испорчена «тяжёлой» статьёй, из-за которой он почти два месяца провёл в калифорнийской тюрьме в 2015 году. Ещё совсем недавно, в апреле, чиновники НХЛ радостно рапортовали о том, что продлевают «отсидку» Вячеслава, и что людям, допустившим такое поведение и проступки, в лиге не место. Даже сейчас, когда судья вынес своё новое решение, НХЛ не упустила случая заявить, что принимает данный вердикт, хотя по сути с ним не согласна.



«Мы рассмотрели мнение арбитражного судьи Шайама Даса по апелляции Вячеслава Войнова об отстранении за домашнее насилие, которое повлекло однолетнюю дисквалификацию. Хотя мы не считаем, что господин Войнов имел право на «засчитанный срок отбытия наказания» в течение сезона-2018/19, мы принимаем заключение судьи Даса, что фактический контекст в деле был необычным, включая тот факт, что Войнов не играл в НХЛ с октября 2014 года и не выступал на профессиональном уровне в сезоне-2018/19», — говорится в сообщении пресс-службы НХЛ.



«Лос-Анджелес», который продолжает владеть правами на Войнова, поспешил откреститься от своего бывшего хоккеиста, но сделал это корректно.



«Сегодня арбитр вынес окончательное решение о дальнейших дисциплинарных санкциях по Славе Войнову. С нашей точки зрения, он не будет играть за «королей». Мы определим влияние решения арбитра на наши права по отношению к игроку и рассмотрим варианты, с которыми мы можем двигаться вперёд», — сухо сказано в пресс-релизе «Кингз».

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Дас ис фантастиш

Отдельно стоит сказать о судье по фамилии Дас, который уже в третий раз за последние 8 месяцев сократил дисквалификацию игрока НХЛ. Сначала он уменьшил срок отстранения форварда Остина Уотсона за домашнее насилие с 27 до 18 матчей, а затем проделал аналогичное решение по отношению к нападающему «Вашингтона» Тому Уилсону, у которого от 14-матчевой «отсидки» осталось только 6 игр.

Дас стал верным помощником профсоюза игроков НХЛ, который продолжает «поддавливать» лигу в интересах хоккеистов, соблюдая формальную корректность.



«Процедура независимого арбитража — это основополагающее право на надлежащую правовую процедуру. Оно разработано для обеспечения того, чтобы даже в сложных случаях, связанных с насилием в семье, дисциплинарные наказания НХЛ были справедливыми и последовательными. НХЛПА продолжает сотрудничать с лигой в деле информирования игроков о домашнем насилии», — корректно отмечает профсоюз.

НХЛ плюнула Войнову в душу. Ему придётся вернуться в Россию Свой следующий матч в НХЛ российский защитник сможет сыграть только в октябре 2020 года.

Кто рискнёт взять Войнова?

Ключевой вопрос звучит именно так — кто из клубов НХЛ примет на себя риск и предложит контракт хоккеисту с уничтоженной репутацией? Риск, в данном случае, будет именно репутационный и общественный, поскольку играть в хоккей Вячеслав вряд ли разучился и по хоккейным меркам находится в расцвете сил (29 лет). Ещё около полугода назад в североамериканской прессе мелькала информация о том, что парочка генеральных менеджеров была бы готова начать с Войновым переговоры, если бы это было разрешено.



Права на россиянина остаются у «Лос-Анджелеса», который явно не готов принимать россиянина обратно со всем его репутационным «багажом». Есть ли в лиге команда, готовая отдать за права на Войнова, например, какой-либо раунд драфта? Сможет ли Вячеслав вернуться на прежний уровень, если учесть, что свой последний матч в НХЛ он провёл 19 октября 2014 года? Как новому клубу выстроить информационную политику вокруг Войнова и не стать изгоем в хоккейных кругах? Ответов на эти вопросы пока нет, и вряд ли они появятся в ближайшее время.

«Один из генменеджеров предположил, что кто-нибудь может захотеть рискнуть, хотя приглашение Войнова тут же создаст токсичную среду вокруг команды. Второй генменеджер написал, что вряд ли Войнов сможет вернуться на свой прежний уровень и не стоит обманывать себя. Третий сказал, что это будет рискованно», — отметила в своём материале обозреватель The Athletic Лиза Диллман.



Словом, согласия в заокеанской хоккейной общественности по этому вопросу нет. А давление американского общества может оказаться слишком серьёзным для того, чтобы хоккеист Войнов снова стал членом команды НХЛ.



«Да, он отбыл свой срок. Заслужил ли он второго шанса? Или он уже получил второй и третий шанс, когда его не арестовали и не депортировали? Здесь более серьёзная, моральная проблема, которая заключается в том, что хоккеист, виновный в домашнем насилии, утрачивает свои права на уважение и доверие. «Короли» уже решили, что он утратил привилегию играть за них. Но надеются, что 30 других команд встанут за ним в очередь», — резюмирует Хелен Эллиотт из Los Angeles Times.