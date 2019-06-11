Панарин — родителям юных хоккеистов: не надо готовить детей к какой-то войне

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин​ призвал родителей не давить на юных хоккеистов.

«Тема разговора — хоккейные родители. Много слышал рассказов от своих друзей про то, как родители маленьких спортсменов сходят с ума на тренировках и играх. Начинают орать с трибун, что-то подсказывать. Они начинают мешать работать тренерам, хотя сами никакого отношения к хоккею не имеют.

Я считаю, что детям нужно давать немного свободы. Не надо готовить их к какой-то войне. Они должны получать удовольствие от жизни и наслаждаться детством. Если ему дано играть в хоккей – талант сам проснётся, не нужно насильно заставлять ребёнка делать то, что ему не хочется.

Я вот уже кое-чего добился, но давление увеличивается с каждым годом, с каждым контрактом. И от этого только один негатив. А дети ещё и бесплатно играют, так что не визжите как резаные на тренировках у детей.



Второй момент: родители начинают использовать своих детей как инвестицию, делать из них роботов. Если человек захочет вам помочь, то он поможет», — сказал Панарин в видеообращении, опубликованном в «Инстаграме».

Видео также можно посмотреть в «инстаграме» Артемия Панарина.