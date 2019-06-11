Боченски: думаю, через три-четыре года Казахстан поборется за медали ЧМ
Нападающий «Барыса» Брэндон Боченски поделился мнением об игре сборной Казахстана.
«За последние 10 лет детско-юношеские школы сильно подтянулись. И это не пустые слова. Успешное выступление нашей молодёжной сборной тому пример. Думаю, уже через три-четыре года сборная Казахстана будет стабильно играть в мировой элите. Возможно, даже за медали поборется. Это моё большое желание.
Моя команда мечты? Это очень интересно. Я бы включил в неё Дастина Бойда, Найджела Доуса, Кевина Даллмэна и Майка Ландина. Это была бы лучшая пятёрка, в которой можно было сыграть. Если бы можно было собрать такую команду лет пять назад, мы могли бы побить кого угодно в хоккейном мире», — приводит слова игрока «Шайба.kz» со ссылкой на Kazakh.tv.
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