«Ванкувер» может обменять Эрикссона после конфликта с тренером
Генеральный менеджер клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг сообщил, что клуб рассматривает возможность обмена нападающего Луи Эрикссона. Ранее шведский форвард рассказал, что у него есть проблемы в общении с главным тренером клуба Трэвисом Грином.
«Планирую поговорить с Луи на этой неделе. Хочу узнать причины подобного комментария с его стороны. Могу сказать, что его обмен возможен», – приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне 33-летний Эрикссон принял участие в 81 матче регулярного чемпионата. Он забросил 11 шайб и отдал 18 голевых передач при показателе полезности «-11» и 22 минутах штрафа.
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«Эдмонтон» может обменять Лучича в «Ванкувер» на Эрикссона
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