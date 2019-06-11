Пьетранджело: Барбашёв делает жизнь соперников непростой, это пригодится
Капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело поделился ожиданиями от возвращения Ивана Барбашёва с состав на решающий матч финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-3). Предыдущий матч серии Иван пропустил из-за дисквалификации за удар в голову Маркуса Юханссона.
«Силовой хоккей помогает Барбашёву отбирать у соперников шайбы, особенно в форчеке. Он делает жизнь соперников непростой. Нам определенно это пригодится», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Седьмая игра финальной серии состоится в Бостоне 13 июня, начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года.
«Это поцелуй смерти». Газета Сент-Луиса спугнула удачу от «Блюз»?
St Loius Dispatch слишком рано поздравил команду с завоеванием Кубка Стэнли.
- 11 июня 2019
-
15:39
-
15:10
-
14:54
-
14:30
-
14:21
-
14:00
-
13:21
-
13:11
-
13:00
-
12:35
-
12:23
-
12:00
-
11:45
-
11:21
-
11:00
-
10:35
-
10:20
-
10:06
-
09:46
-
09:33
-
09:20
-
09:05
-
08:40
-
08:15
-
08:00
- 10 июня 2019
-
23:59
-
23:32
-
22:55
-
22:32
-
22:18
-
21:59
-
21:29
-
21:23
-
20:58
-
20:23
Партнерский контент