Пьетранджело: Барбашёв делает жизнь соперников непростой, это пригодится

Капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело поделился ожиданиями от возвращения Ивана Барбашёва с состав на решающий матч финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-3). Предыдущий матч серии Иван пропустил из-за дисквалификации за удар в голову Маркуса Юханссона.



«Силовой хоккей помогает Барбашёву отбирать у соперников шайбы, особенно в форчеке. Он делает жизнь соперников непростой. Нам определенно это пригодится», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Седьмая игра финальной серии состоится в Бостоне 13 июня, начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года.



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