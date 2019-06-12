Кэссиди: быть тренером — это почти так же круто, как быть игроком

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился эмоциями в преддверии седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».
«Я рос и играл со своим братом и кучей друзей на западных окраинах Оттавы. Как и многие другие, представлял себя Бобби Орром. Только тогда, если мы играли седьмой матч финала и я не забивал и проигрывал, мы делали это снова и снова. Могу точно вам сказать одно: в детстве я никогда не представлял себя тренером. Хотя это почти так же круто, как быть игроком.
Середина зимы, середина лета — абсолютно неважно. Зимой наша улица часто замерзала, а когда выпадал снег, то оставалась замерзшей какое-то время, и я пропадал там со своей поролоновой шайбой или теннисным мячиком. Колдри-Авеню, я хорошо её помню, потому что провел там бессчётное количество времени», — приводит слова Кэссиди пресс-служба НХЛ.
Седьмая встреча финальной серии состоится в Бостоне 13 июня, начало матча — в 3:00 мск.
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