Генменеджер «Питтсбурга»: можем пожертвовать несколькими защитниками

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд поделился мнением о возможных изменениях в команде.
«Придётся расстаться с некоторыми хоккеистами, чтобы у нас было место под потолком зарплат. Возможно, речь пойдёт о двух игроках. Перемены будут, они запланированы, хотя сейчас я не знаю конкретики. Давайте скажем так — не думаю, что у нас в составе будут перемены, которые я мог бы назвать масштабными. Я бы сказал, что мне нужны коррективы.
Думаю, что у команды могут быть перемены в линии обороны. Мы размышляем над этим. Есть хоккеисты, которыми мы можем пожертвовать. Поэтому там могут быть перемены.
Надо быть внимательными. Кому-то может показаться, что мы должны подписать серьёзного игрока 1 июля, но у нас есть молодые Петтерссон и Макканн, которым вскоре надо будет повышать зарплату. Об этом нельзя забывать. Так что посмотрим. Переговоры идут активно. Никак не скажешь, что ничего не происходит. Но их интенсивность возрастёт. Я уверен в этом. Новости будут появляться по мере приближения драфта», — приводит слова Рутерфорда официальный сайт НХЛ.
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