Шенн: какая разница, как закончилась 6-я игра? Выиграл один матч — и кубок твой

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн поделился мнением о седьмой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».



«Какая разница, как завершилась предыдущая игра? У нас остался один матч. Выиграл — и кубок твой. Вот о чём мы думаем, а не о том, что в шестой игре мы добились нужного результата. Плей-офф — это всегда американские горки. Нужно уметь отвечать на поражения, и у нас это неплохо получается», — цитирует Шенна официальный сайт НХЛ.



«Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. «Бостон» в последний раз завоёвывал Кубок Стэнли восемь лет назад, обыграв в семи матчах «Ванкувер Кэнакс».