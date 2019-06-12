Шенн: какая разница, как закончилась 6-я игра? Выиграл один матч — и кубок твой
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн поделился мнением о седьмой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
«Какая разница, как завершилась предыдущая игра? У нас остался один матч. Выиграл — и кубок твой. Вот о чём мы думаем, а не о том, что в шестой игре мы добились нужного результата. Плей-офф — это всегда американские горки. Нужно уметь отвечать на поражения, и у нас это неплохо получается», — цитирует Шенна официальный сайт НХЛ.
«Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. «Бостон» в последний раз завоёвывал Кубок Стэнли восемь лет назад, обыграв в семи матчах «Ванкувер Кэнакс».
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