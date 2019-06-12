Скиннер — о новом контракте: понимаю, что меня будут чаще вспоминать в СМИ

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер позитивно оценил состав команды и рассказал, как на него повлияло подписание нового контракта с годовым окладом в $ 9 млн.



«У нас есть очень талантливые молодые ребята, которые будут только прибавлять, становясь взрослее. Посмотрите, как мы стартовали. Я понимаю, что потом «Баффало» сбился с ритма и завершил сезон совсем не так, как хотел, но это не отменяет того факта, что мы выстрелили в начале и добились определённого успеха. Всё это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Посмотрите на команду, на подбор игроков. Я видел, как эти ребята работают. Тут много позитивного.



Не думаю, что я отличаюсь от других спортсменов. От нас ждут, что мы будем расти. Я сам этого жду, работаю, чтобы соответствовать самым высоким требованиям. В этом плане для меня ничего не меняется. У меня такой менталитет. Я понимаю, что от меня будут ждать большей отдачи, будут чаще вспоминать в СМИ. Но для меня главное то, как я играю. Буду думать, как мне прибавить. Надо вернуться назад, проанализировать свою игру и начать работать над собой, чтобы прибыть в тренировочный лагерь в отличной форме», — приводит слова Скиннера официальный сайт НХЛ.

Скиннер подписал с «Баффало» восьмилетнее соглашение на $ 72 млн