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Грызлик получил разрешение на участие в седьмой игре финала Кубка Стэнли — 2019

Грызлик получил разрешение на участие в седьмой игре финала Кубка Стэнли — 2019
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Бостон Брюинз» Мэтт Грызлик может принять участие в седьмом матче финала Кубка Стэнли 2019 года с «Сент-Луис Блюз».

Как сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Роузен, хоккеист получил разрешение от клубных врачей. Решение об участие игрока в решающем матче будет принято непосредственно перед матчем, а главный тренер «медведей» Брюс Кэссиди не исключает, что Грызлик появится на льду.

Хоккеист получил травму во втором матче финала после удара в голову со стороны форварда «блюзменов» Оскара Сундквиста. Впоследствии Грызлик не выходил на лёд, пропустив четыре матча, а Сундквист был дисквалифицирован на одну игру.

Седьмая встреча финальной серии состоится в Бостоне 13 июня, начало встречи — в 3:00 мск.

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