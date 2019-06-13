Видеообзор решающего матча финала Кубка Стэнли 2019 года

«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Крэйга Берюбе.
Счёт открыл форвард «блюзменов» Райан О'Райлли, которому ассистировали Алекс Пьетранджело и Джей Боумистер. В самом конце первого периода счёт удвоил Алекс Пьетранджело. Третью шайбу «блюзменов» на 52-й минуте забросил нападающий Брэндон Шенн с передачи россиянина Владимира Тарасенко. На 56-й минуте форвард гостей Зак Сэнфорд с передачи Давида Перрона довёл счёт до разгромного. Две минуты спустя защитнику «Бостона» Мэтту Грызлику удалось забросить шайбу престижа.
Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».
Счёт в серии стал 4-3 в пользу подопечных Берюбе. Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они лишь раз вышли в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.
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