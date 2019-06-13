Тренер «Бостона»: нечего сказать. Нужно покинуть арену с высоко поднятой головой

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал поражение в седьмом матче финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (1:4).

«Мне особо нечего сказать. Кроме того, что я верю, что в этот момент не только я испытываю чувство гордости за наших игроков. И мы должны покинуть эту арену с высоко поднятой головой.

Не лучший матч Раска? Не должно быть никакой критики в адрес Туукки. Он был великолепен. Наш лучший игрок», — цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.

Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Сент-Луиса». Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.