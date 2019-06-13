«Локомотив» представил план подготовки к новому сезону

Хоккейный клуб «Локомотив» определился с планом подготовки команды перед сезоном-2019/20, сообщается на официальном сайте клуба.

С 13 июля по 2 августа — сборы в Ярославле

С 3 по 7 августа команда будет находиться в Сочи, где примет участие в традиционном турнире Sochi Hockey Open. В рамках турнира «Локомотив» проведёт четыре матча: 3 августа ярославцы встретятся с «Авангардом», 5 августа – с олимпийской сборной России, 6 августа – с рижским «Динамо» и 7 августа – со СКА.

С 9 августа по 19 августа — сборы в Ярославле

С 20 августа по 25 августа – международный турнир в Риге («Кубок ЛЖД»). 21 августа — игра с рижским «Динамо». 22 августа соперником команды Крэйга Мактавиша станет «Ак Барс», 24 августа — «Автомобилист», а 25 августа — минское «Динамо».

С 26 августа до начала регулярного чемпионата — сборы в Ярославле. При этом на 29 августа запланирована контрольная игра с «Северсталью».