«Кубок Стэнли — его награда!» — московское «Динамо» о победе Барбашёва

«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «музыкантов».

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на льду 17 минут и не отметился результативными действиями. Российский форвард впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. Московское «Динамо» в официальных соцсетях клуба поздравило нападающего с победой.

«Московское «Динамо» — его школа! Кубок Стэнли — его награда. Иван Барбашев — новоиспечённый чемпион НХЛ! Этот вечер стал особенным для воспитанника нашей школы!» — написано в «твиттере» бело-голубых.

Фото можно посмотреть также в официальном «твиттере» московского «Динамо».

23-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2011/12 выступал в молодёжной команде бело-голубых ХК МВД. После сезона в МХЛ Иван отправился с Северную Америку. В этом плей-офф на счету Барбашёва 6 (3+3) очков в 25 матчах. Шестой матч финальной серии российский форвард пропустил из-за дисквалификации.