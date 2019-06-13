Якубов: Викстранду не нужно адаптироваться к площадкам в КХЛ

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал подписание контракта с защитником Микаэлем Викстрандом.



«Для усиления в обороне в новом сезоне мы искали иностранного защитника, обладающего лидерскими качествами. Изучив рынок, мы вместе с тренерским штабом остановили выбор на капитане шведского «Ферьёстада» Микаэле Викстранде. Это игрок с лидерскими качествами, умеющий подключаться к атаке и стабильно играть в обороне. Ему не придётся адаптироваться к нашим площадкам, а успешный опыт выступления в национальной сборной позволит быстро привыкнуть к уровню КХЛ», — приводит слова функционера официальный сайт команды.



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Микаэль Викстранд подписал контракт с «Ак Барсом»