Микаэль Викстранд подписал контракт с «Ак Барсом»

Защитник Микаэль Викстранд продолжит карьеру в составе «Ак Барса», информирует официальный сайт казанской команды. Шведский хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на два сезона.



В сезоне-2018/19 Викстранд принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата и набрал за «Ферьестад» 20 (4+16) очков при показателе полезности «-1». В плей-офф на счету игрока две результативные передачи в 14 играх.



В профессиональной карьере выступал за команды «Оре» (2009), «Мора» (2010-2014), «Фрёлунда» (2014-2015), «Ферьестад» (2015-2019). Викстранд принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, а также защищал цвета национальной команды на чемпионате мира в 2018 году.



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«Ферьестад»: не хотим отпускать Викстранда в КХЛ, тем более за $ 300 тыс.