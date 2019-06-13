«Колорадо» хочет заполучить Артемия Панарина

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» включился в гонку за нападающим Артемием Панариным, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Эдриан Дейтер.



В сезоне-2018/18 Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0». 1 июля российский нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» может стать неограниченно свободным агентом.



Напомним, по мнению североамериканских СМИ, Артемий Панарин может рассчитывать на крупный контракт с годовым окладом в размере $ 10,5–11 млн, если не больше.

6 громких обменов, которые могут случиться этим летом в НХЛ Да, Артемий может перейти в другую команду до того, как станет свободным агентом.