«Трактор» подписал нападающего Руслана Карлина
Хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с форвардом Русланом Карлиным, информирует официальный сайт челябинской команды. Двустороннее соглашение с центральным нападающим рассчитано на один сезон.
Родившийся в посёлке Петрово-Дальнее Московской области Карлин прошёл хоккейную школу московских «Белых Медведей» и знаменитых «Крыльев Советов. В Молодёжной хоккейной лиге выступал за череповецкий «Алмаз». В Высшей хоккейной лиге представлял цвета пермского «Молота-Прикамье». Во взрослом хоккее полноценно заявил о себе в составе череповецкой «Северстали» и московского «Динамо», где провёл последний сезон
На текущий момент 27-летний уроженец Московской области провёл 505 матчей, в которых набрал 161 (87+74) очко.
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