Московское «Динамо» совершило обратный обмен с «Северсталью», вернув Петунина

В результате обмена между «Динамо» и «Северсталью» Александр Петунин вернулся в состав бело-голубых, информирует официальный сайт московского клуба. В обратном направлении проследовал Руслан Карлин.
В декабре 2018 года клубы уже проводили подобный обмен. Тогда Петунин отправился в Череповец, а Карлин — в Москву.
В минувшем сезоне 22-летний Петунин принял участие в 16 встречах в составе «Динамо», отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-5» и 0 минут штрафного времени. В среднем молодой форвард проводил на площадке около 10 минут за игру. В Череповце Александр набрал 6 (3+3) очков в 17 играх при игровом времени в 14 минут 37 секунд.
26-летний Карлин в 39 матчах сезона за «Северсталь» записал в актив 7 (3+4) баллов при показателе полезности «-9» и 22 минутах штрафа. Среднее игровое время нападающего — 13 минут за матч. За «Динамо» забросил 1 шайбу и сделал 2 голевые передачи в 14 играх.
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