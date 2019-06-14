Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Московское «Динамо» объявило состав тренерского штаба фарм-клуба

Московское «Динамо» объявило состав тренерского штаба фарм-клуба
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков объявил состав тренерского штаба фарм-клуба. Главным тренером команды Высшей хоккейной лиги «Динамо» Тверь будет бывший наставник бело-голубых Сергей Орешкин.

«Команду ВХЛ возглавят Сергей Юрьевич Орешкин и Анатолий Александрович Антипов. Это главный и старший тренеры «Динамо» Тверь. По наставникам молодёжной команды смогу сказать 19 июня после совета директоров, на котором будут окончательно утверждены составы всех команд и их тренерских штабов», — цитирует Кровопускова официальный сайт московского «Динамо».

С 2011 года Орешкин работал в системе столичного клуба, возглавляя команды в Молодёжной и Высшей хоккейных лигах. В сезоне-2015/16 Орешкин в качестве рулевого вывел московских динамовцев в плей-офф КХЛ, где в полуфинале Западной конференции команда уступила петербургскому СКА.

В 2017 году Сергей Орешкин вошёл в тренерский штаб системы ХК «Динамо Санкт-Петербург», будучи тренером-консультантом, а затем возглавил молодёжную команду клуба. Последним местом работы Орешкина был клуб ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург.

Сафронов: контракт Орешкина с «Динамо» заканчивается, продлён он не будет
Тренер «Динамо» госпитализирован, а «Медвешчак» всё дальше от КХЛ
Госпитализация Орешкина, уверенный выход «Магнитки» в финал Востока, победа «Ак Барса», новые контракты Гулявцева и Козуна – в итогах дня.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент