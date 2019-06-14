Экс-вратарь «Тампы» Эдвард Паскуаль стал игроком «Барыса»

Хоккейный клуб «Барыс» на официальном сайте объявил о заключении контракта с канадским вратарём Эдвардом Паскуалем. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.
Паскуаль является уроженцем Торонто. Последние полтора сезона он провёл в системе клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг», в основном выступая за клуб АХЛ «Сиракьюз Кранч».
В НХЛ 28-летний вратарь дебютировал 4 декабря 2018, когда помог «Тампе» на выезде обыграть в серии буллитов «Детройт Ред Уингз». В общей сложности одержал две победы в трёх матчах, в среднем за игру пропуская 3,96 шайбы и отражая 88,2% бросков.
По итогам сезона Эдвард получил награду АХЛ имени «Гарри Холмса», которая вручается вратарской бригаде или вратарю, пропустившим меньше всего шайб в среднем за игру в регулярном чемпионате.
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