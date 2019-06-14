Младший сын Максима Соколова задержан после допроса по делу об убийстве

Арсений Соколов, младший сын экс-вратаря СКА Максима Соколова, задержан после допроса по делу об убийстве в Новой Романовке, информирует телеграм-канал Mash на Мойке.

Причастность 15-летнего Арсения к убийству мамы следователи проверяли ещё накануне. А сегодня, 14 июня, произошло задержание.

«Вчера было возбуждено уголовное дело по статье „убийство“, подозреваемый — Арсений Соколов», — прокомментировали задержание в пресс-службе СК по Ленобласти.

Ранее сам Арсений утверждал, что его брат Максим готовил ритуальное убийство себя и всей семьи.

47-летний Максим Соколов-старший — чемпион России 2004 года и обладатель Кубка Европейских чемпионов 2005 года, член олимпийской сборной команды России на Олимпиаде в Турине и победитель Евротура.