Давыдов: Шестёркина рано ставить в один ряд с Георгиевым

Тренер вратарей СКА Рашит Давыдов прокомментировал переход голкипера Игоря Шестёркина в «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Ситуация в «Рейнджерс» непростая: есть легендарный швед Лундквист и наш Георгиев, который сумел в конце сезона вытеснить из ворот шведа. Несмотря на то что у Лундквиста контракт ещё на два сезона, стали поговаривать, что он может и не доиграть до его конца. Думаю, хозяева «Рейнджерс» будут следить за развитием русской пары вратарей.
Пока рано ставить в один ряд Шестёркина с Георгиевым. Всё-таки Александр уже прошёл адаптацию в НХЛ, а Игорю это только предстоит. Меня спросили, что бы я пожелал ему изменить или добавить в своей игре, чтобы он смог быстрее адаптироваться в Америке. Пожелание одно: перенести всё, что он уже умеет делать, в те условия, которые его ждут.
Все необходимые навыки, которые от него потребуются, он получил за последние три сезона в СКА. На мой взгляд, Шестёркин готов побороться за место в воротах «Рейнджерс», — цитирует Давыдова «Петербургский дневник».
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