Агент: возможно, Луи Эрикссону было бы лучше играть в другом месте

Джей Пи Бэрри, агент нападающего «Ванкувер Кэнакс» Луи Эрикссона, дал понять, что его клиент готов покинуть клуб. Ранее шведский форвард сообщил, что у него есть проблемы в общении с главным тренером команды Трэвисом Грином.
«По многим хоккейным причинам для Эрикссона, возможно, было бы лучше играть в другом месте», — сказал Бэрри в интервью Sportsnet 650.
Генеральный менеджер «Кэнакс» Джим Беннинг на днях подтвердил, что клуб рассмотрит вариант с уходом Эрикссона: «Планирую поговорить с Луи на этой неделе. Хочу узнать причины подобного комментария с его стороны. Могу сказать, что его обмен возможен».
В прошедшем сезоне 33-летний Эрикссон принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, забросил 11 шайб и отдал 18 голевых передач при показателе полезности «–11» и 22 минутах штрафа.
- 14 июня 2019
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