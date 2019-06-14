Агент: возможно, Луи Эрикссону было бы лучше играть в другом месте

Джей Пи Бэрри, агент нападающего «Ванкувер Кэнакс» Луи Эрикссона, дал понять, что его клиент готов покинуть клуб. Ранее шведский форвард сообщил, что у него есть проблемы в общении с главным тренером команды Трэвисом Грином.



«По многим хоккейным причинам для Эрикссона, возможно, было бы лучше играть в другом месте», — сказал Бэрри в интервью Sportsnet 650.

Генеральный менеджер «Кэнакс» Джим Беннинг на днях подтвердил, что клуб рассмотрит вариант с уходом Эрикссона: «Планирую поговорить с Луи на этой неделе. Хочу узнать причины подобного комментария с его стороны. Могу сказать, что его обмен возможен».

В прошедшем сезоне 33-летний Эрикссон принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, забросил 11 шайб и отдал 18 голевых передач при показателе полезности «–11» и 22 минутах штрафа.