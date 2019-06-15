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Холланд: Макдэвид в отличном настроении, восстанавливается после травмы

Холланд: Макдэвид в отличном настроении, восстанавливается после травмы
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд поделился мнением о состоянии травмированного форварда Коннора Макдэвида.

«Рассчитываю увидеть Макдэвида на льду в лагере. Он плотно работает с нашими врачами и докторами в Торонто, чтобы лечение прошло наилучшим образом.

С ним всё в порядке, я видел его дважды в последние пару недель. Десять дней назад я ездил в Торонто, и мы с Коннором пообедали. Говорили часа два с половиной или три. На этой неделе я виделся с ним в понедельник — летал в Торонто на два дня. Во вторник было заседание комитета по проведению соревнований, но я вылетел в понедельник, чтобы пообщаться с Коннором и узнать, как идут дела. Всё хорошо. Он восстанавливается.

У Макдэвида отличное настроение. Мне очень понравилась наша встреча. У меня впервые была возможность поговорить с ним, а не просто пожать руку в коридоре как игроку другой команды. У него хорошо идут дела, и он очень хочет поскорее выйти на лёд в тренировочном лагере», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

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