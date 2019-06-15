Легендарный вратарь Доминик Гашек хочет начать политическую карьеру, сообщает Isport.cz. Как сообщается, Гашек недоволен нынешним руководством и политикой Чехии.



Чешский вратарь был выбран на драфте-1983 под общим 199-м номером клубом «Чикаго Блэкхоукс». За карьеру Доминатор успел поиграть за такие команды, как «Чикаго», «Баффало Сэйбрз», «Детройт Ред Уингз», «Оттава Сенаторз», «Пардубице» и «Спартак».



Гашек — шестикратный обладатель приза «Везина Трофи» (1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001). Кроме того, он дважды завоёвывал «Харт Трофи» (1997, 1998) и трижды признавался спортсменом года в Чехии. Доминик — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), олимпийский чемпион (1998) в составе сборной Чехии.

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