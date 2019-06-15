Первый уроженец Беларуси в НХЛ навестил родину впервые за 76 лет
Первый игрок в НХЛ из Беларуси Джон Мишук навестил родную деревню спустя 76 лет после отъезда.
Бывшему хоккеисту 79 лет. В 1943 году его родную деревню Налибоки сожгли нацисты, а уцелевших жителей направили на принудительные работы в Германию. После войны многие семьи из лагерей эмигрировали за океан. Отец Яна переехал в Канаду в 1950 году, а вскоре забрал к себе и всю семью. Джон начал играть в хоккей в 10 лет, но пробился на уровень НХЛ, где он провел 237 матчей на позиции защитника в составе «Детройта», «Чикаго», «Филадельфии» и «Миннесоты».
После завершения карьеры Мишук построил успешный бизнес в сфере общественного питания. А спустя 73 года после отъезда он вернулся в родные Налибоки.
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