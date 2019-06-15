«Адмирал» подписал пробные контракты с Калашниковым и Дельновым
Хоккейный клуб «Адмирал» заключил пробные соглашения с защитником Станиславом Калашниковым и форвардом Александром Дельновым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
27-летний Калашников в прошедшем сезоне выступал за череповецкую «Северсталь», отыграв 23 матча и досрочно покинув клуб в декабре. Защитнику удалось набрать 3 (1+2) балла при показателе полезности "-2" и двух минутах штрафного времени. В среднем Калашников проводил на площадке около 15 минут за матч.
25-летний Дельнов сезон-2018/19 провёл в Высшей хоккейной лиге, защищая цвета клуба «Молот-Прикамье». В 52 играх регулярного чемпионата нападающий записал на свой счёт 27 (14+13) очков при показателе полезности "-10".
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