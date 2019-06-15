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Маклеллан: обмен Нисканена на Гудаса обеспечит «Вашингтону» финансовую гибкость

Маклеллан: обмен Нисканена на Гудаса обеспечит «Вашингтону» финансовую гибкость
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал обмен защитника Мэтта Нисканена в «Филадельфию Флайерз» на защитника Радко Гудаса.

«Хотелось бы поблагодарить Мэтта за всё, что он сделал для команды на протяжении пяти сезонов. Нисканен — непревзойдённый профессионал, он был важной частью команды, завоевавшей Кубок Стэнли. Желаем ему и его семье всего наилучшего.

Этот обмен обеспечит клубу финансовую гибкость, поскольку мы ищем дополнительные варианты укрепления состава. Кроме того, хотелось бы поприветствовать в команде Радко. Это хороший защитник, демонстрирующий силовой хоккей. У него хорошие физические данные», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

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