«Вашингтон» намерен подписать новый контракт с Хагелином

«Вашингтон Кэпиталз» рассчитывает подписать новый контракт с нападающим Карлом Хагелином, сообщает журналист Пьер ЛеБрюн в «Твиттере».



30-летний шведский хоккеист по ходу прошлого сезона успел поиграть за «Питтсбург Пингвинз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон». Он провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 5 голами и 14 результативными передачами. В составе «Кэпиталз» форвард набрал 11 очков в 20 играх.



Хагелин был выбран в 6-м раунде драфта под общим 168-м номером в 2007 году командой «Нью-Йорк Рейнджерс». Карл — серебряный призёр Олимпийских игр — 2014 и бронзовый призёр Кубка мира — 2016.

Ранее стало известно, что «Вашингтон» обменял защитника Мэтта Нисканена в «Филадельфию Флайерз» на защитника Радко Гудаса.