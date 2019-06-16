«Питтсбург» обменял Олли Мяятту в «Чикаго» на Доминика Кагуна
«Питтсбург Пингвинз» обменял защитника Олли Мяяття в «Чикаго Блэкхоукс» на защитника Доминика Кагуна, информирует официальный «твиттер» клуба.
В минувшем сезоне 24-летний Мяяття забросил 1 шайбу и сделал 13 результативных передач в 60 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+9» и 12 штрафной минуте. В одном матче плей-офф финский хоккеист не отметился результативными действиями при полезности «-2».
23-летний Кагун в регулярке сезона-2018/19 сыграл 82 матча, забросил 13 шайб и сделал 24 голевых передач, заработав «+10» и набрав 37 минут штрафа.
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