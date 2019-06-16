Пьетранджело: в «Сент-Луисе» собралась кучка неблагополучных индивидуальностей

Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело после чемпионского парада прокомментировал победу в Кубке Стэнли.

«Было потрясающе, честно вам скажу. Это невероятно. Невероятно. Мы все знаем, что это такое. И это всё для болельщиков, для семьи. В интервью в конце сезона я говорил, что у нас в команде собралась кучка неблагополучных индивидуальностей. От тренеров и далее, и вот мы где оказались. Посмотрите на это. Это потрясающе. Потрясающе», — цитирует Пьетранджело официальный сайт НХЛ.

Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.