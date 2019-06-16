Пьетранджело: в «Сент-Луисе» собралась кучка неблагополучных индивидуальностей
Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело после чемпионского парада прокомментировал победу в Кубке Стэнли.
«Было потрясающе, честно вам скажу. Это невероятно. Невероятно. Мы все знаем, что это такое. И это всё для болельщиков, для семьи. В интервью в конце сезона я говорил, что у нас в команде собралась кучка неблагополучных индивидуальностей. От тренеров и далее, и вот мы где оказались. Посмотрите на это. Это потрясающе. Потрясающе», — цитирует Пьетранджело официальный сайт НХЛ.
Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.
«Сент-Луис» празднует! Но без гола Маруна они могли бы давно вылететь
Этим и прекрасен плей-офф Кубка Стэнли. В один момент ты на волоске от вылета, а в другой уже поднимаешь Кубок Стэнли над головой.
- 16 июня 2019
-
08:32
-
08:09
-
05:03
- 15 июня 2019
-
23:58
-
23:27
-
22:32
-
22:00
-
21:51
-
21:17
-
20:47
-
20:20
-
19:55
-
19:19
-
18:53
-
18:32
-
17:34
-
17:18
-
16:52
-
16:31
-
16:00
-
15:52
-
15:14
-
14:58
-
14:26
-
13:55
-
13:35
-
12:59
-
12:22
-
11:52
-
11:25
-
10:55
-
10:32
-
09:54
-
09:41
-
09:16
Партнерский контент