«Сент-Луис» празднует! Но без гола Маруна они могли бы давно вылететь

Сезон в Национальной хоккейной лиге подошёл к концу, но нынешний розыгрыш Кубка Стэнли болельщики будут вспоминать ещё долго. Событий, произошедших этой весной, хватило бы на несколько остросюжетных фильмов, и именно такие точечные эпизоды чаще всего остаются в памяти на долгие годы. Одним из подобных моментов стал гол, без которого «Сент-Луис» остался бы без Кубка Стэнли. Эта шайба не была заброшена в финальной серии — её время пришло раньше, когда «блюзмены» в кровь бились с «Далласом» за выход в третий кубковый раунд.
Исторический момент
Во второй раунд «блюзмены» пробились, обыграв в шести матчах очень крепкий «Виннипег», и новым соперником «синих» стал «Даллас», который сенсационно выбил «Нэшвилл». Это была четырнадцатая встреча в плей-офф между данными коллективами, и историческая статистика лишь подтверждала тот факт, что соперничество будет максимально равным и непредсказуемым: из 13 предыдущих противостояний 7 были в пользу «Сент-Луиса» и 6 — в пользу «Старз». Предыдущее свидание в плей-офф было в 2016-м году, и тогда во втором раунде «блюзмены» оказались сильнее в семи матчах.
Началась серия с блестящей домашней победы «музыкантов» (3:2) и голевого дубля Владимира Тарасенко. Во втором матче техасцы пришли в себя и ответили двумя шайбами новичка Рупа Хинца, а в третьей встрече всех заставил обратить на себя внимание Патрик Марун. Опытный форвард «Сент-Луиса» вывел «синих» вперёд в серии, забив за 98 секунд до конца третьего периода, но «звёзды» и после этого смогли вернуться, благодаря великолепной игре Бена Бишопа в четвёртом матче.
В пятой игре Бишоп снова был богом, отразив 38 выстрелов, дав «Далласу» лидерство в серии (3-2), но подопечные Крэйга Берюбе продемонстрировали фирменную живучесть. Шестой матч был выигран за 33 секунды третьего периода, за которые «Сент-Луис» смог дважды забить, а седьмая игра стала потрясающим по сюжету триллером и драмой.
В первом периоде команды обменялись голами — на шайбу защитника «Блюз» Винса Данна техасцы ответили голом норвежца Цуккарелло. Бишоп вновь был великолепен, удержав «зелёных» на плаву (соотношение бросков во втором периоде было 18 — 1 в пользу «музыкантов»), и развязка затянулась до второго овертайма.
Его главным героем стал уроженец Сент-Луиса 31-летний Марун, который пришёл в стан «Блюз» 10 июля 2018 года, подписав с командой скромный однолетний контракт на $ 1,75 млн. В 78 матчах регулярного чемпионата на его счету было лишь 10 голов, но тот, который последовал на шестой минуте второго дополнительного отрезка, наверняка стал самым запоминающимся в карьере Патрика.
Марун — классический форвард глубины состава, не обладающий разнообразием талантов и техники, но умеющий оказаться в нужное время в нужном месте. Нападающий сумел первым добраться до шайбы после того, как Бишоп не зафиксировал её, среагировав на выстрел Роберта Томаса, и этот гол вывел «Сент-Луис» в третий раунд плей-офф. До седьмого матча финала Кубка Стэнли тогда оставалось чуть больше месяца, но уже тогда стало понятно, что подобная упёртость и характер способны стать для «Сент-Луиса» ключом к кубковому успеху.
Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.
«После того матча он не мог забить на протяжении 12 игр, но это не отменяет главного. Марун вернулся домой и выиграл вместе с родной командой первый Кубок Стэнли в истории «Блюз». Та шайба «Далласу», заброшенная во втором овертайме седьмого матча автоматически делает его одним из кубковых героев», — отметил обозреватель Toronto Sun Майкл Трэйкос.
7 колбасок в честь номера 7
Семья Маруна находилась на трибунах, когда Патрик забивал свой исторический гол.
«Сам момент гола я не увидела, потому что все вокруг вскочили. Но ко мне тут же подбежал брат Пэта Фил и начал кричать: «Он забил! Он забил!». В нашей семье все заплакали, и я почувствовала, что «Сент-Луису» действительно по силам выиграть Кубок Стэнли», — сказала мама форварда.
По американской традиции, местный герой Марун тут же стал объектом коммерческих забав. В Оуквилле, пригороде Сент-Луиса, где родился Патрик, одна из автомоек стала предлагать клиентам специальный вариант обслуживания «Pat Maroon Special» за 7 долларов — в честь игрового номера 7, который носит на свитере Патрик. Мясная лавка в городе предлагала своим клиентам «Blue Maroon Bundle» — набор из 7 колбасок, 7 куриных крылышек и 7 гамбургеров за $ 27,77.
«Патрик подписал скромный контракт на небольшой срок и небольшие деньги — он хотел играть дома. Честно говоря, я бы на его месте так не поступил. Выбрал бы больший срок контракта в какой-нибудь другой команде. Дело в том, что играть дома означает подвергаться большому давлению, потому что все вокруг знают тебя, на трибунах сидят знакомые, родные, друзья», — признался отец нападающего Фил Марун.
Теперь в Оуквилле по-настоящему гордятся своим земляком. Директор местной хоккейной школы Мик О'Хэллоран собрал специальную памятную экспозицию из игровой формы, бывших клюшек, краг и прочих хоккейных предметов, которыми Марун пользовался в юности.
«Мальчишки приходят посмотреть. Я рассказываю им о тех возможностях, которые предоставляет жизнь и показываю Патрика, как человека, который выучил уроки этого вида спорта. Не каждый будет наделён физическими данными, чтобы играть в хоккей на высоком уровне. Бывают и травмы, и другие испытания. Но важно, как человек на это реагирует. Будет ли он хорошим отцом и мужем, порядочным человеком, которому хочется подражать? Эта история должна воодушевлять. Как мы видим, хорошие вещи случаются с хорошими людьми, а Марун заработал всё то, что получил сейчас», — резюмировал О'Хэллоран.
- 14 июня 2019
-
14:55
-
14:30
-
14:20
-
13:57
-
13:30
-
13:01
-
12:36
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:25
-
11:01
-
10:50
-
10:25
-
10:06
-
09:48
-
09:25
-
09:10
-
08:46
-
08:35
-
08:11
-
08:01
-
03:01
- 13 июня 2019
-
23:41
-
23:08
-
22:56
-
22:35
-
22:15
-
21:53
-
21:45
-
21:27
-
21:11
-
21:05
-
21:02
-
20:52